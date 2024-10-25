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綠界科技處置撮合時間延長至20分鐘 股價跌停了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
綠界科技。圖／綠界科技提供
綠界科技。圖／綠界科技提供

綠界科技*（6763）因股價急漲遭列處置股，10月22日起每5分鐘撮合一次，雖然遭到「關禁閉」，但股價仍持續飆漲，25日處置撮合時間延長至20分鐘，早盤以87.2元開低，股價在第二盤就重挫至跌停83.4元鎖死。

綠界科技股票面額由每股10元變更為1元，且進行股票換發作業，新股票在9月9日開始櫃檯買賣，新股票上櫃買賣日參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（8月28日）收盤價之10分之1；綠界科技8月28日以491元收盤，新股開始交易後，股票簡稱將更改為「綠界科技*」。

綠界科技*近期股價一路往上飆漲，在10月14日拉出第1根漲停後，仍持續往上衝高，雖在10月22日被列為處置股，每5分鐘撮合一次，但當天至23日仍是漲停收盤，24 日以漲停96.8元開出，盤中漲停打開呈現震盪，終場收在92.6元，上漲4.6元，漲幅5.22%，統計自42.15元一路飆漲以來，股價短短9天就翻倍，漲幅達119.69%。

綠界科技*股價持續上漲，櫃買中心24日公告表示，綠界科技*最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊，爰自10月25日起10個營業日(10月25日至11月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

綠界科技* 「關禁閉」，且撮合時間延長至20分鐘，25日跳空開低後第二盤就遭摜殺至跌停83.4元。

櫃買中心 科技股

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