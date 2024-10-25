永豐金證券光輝十月 再推出三檔能源生態系類股登錄興櫃

甫於10月初結束的國家能源展，同時開展出永豐金證券的能源月，僅10月就推出三檔再生能源生態系類股登錄興櫃，掀起一波再生能源投資熱潮。

在ESG浪潮下，永豐金證券近年來深耕能源領域案件有成，除了已經在興櫃市場交易的世紀風電、國際海洋、旭東環保等表現亮眼外，10月17日主辦推薦熙特爾新能源登錄興櫃，興櫃交易價格由參考價77元上漲至百元以上，緊接著25日將有佳運重機械及東方風能兩案登錄興櫃，表現將令投資人期待。

熙特爾新能源係以儲能相關服務為主營業務，是一家出自於台灣本土且集案場開發諮詢、EPC工程及案場維運三位一體的綜合能源服務公司，該公司旗下亦有自有的儲能電池廠，相關EMS等軟體亦為自行研發，在國家強韌電網及再生能源穩定供應的需求下，後續業績將可合理期待。

佳運重機械是台灣少見的重件運輸解決方案提供商，亦為本行業全球領導業者「Mammoet猛瑪象」在台唯一合作夥伴，主要客戶涵蓋離岸風電開發商、燃氣發電廠、氣體廠、半導體行業等，近年在離岸風電及相關能源行業崛起下，其營收占比已經達60%以上，可謂為離岸風電及能源行業生態系的一份子，獲利能力相當良好。

東方風能為離岸風電生態系業者，目前係擁有最多大型海事工程、設備組件及人員運輸船隊之單一本土業者，旗下擁有「東方海威」、「東方建設者」等各式船隻12艘並且仍持續擴充船隊中，服務客戶包含離岸風電風場各期開發商、風機廠商或施工維運商，在離岸風電風場開發建置進入爬升期且國家政策寄望2030年離岸風力發電足額開出下，該公司所有船隊已供不應求，接下來數年業績不可小覷。

除了上述3檔於10月登錄興櫃外，永豐金證券手上尚有世紀集團旗下本土最大離岸風電水下基礎供應商-世紀風電、另一家離岸風電海上船務服務商-國際海洋及海上太陽光電總成組件業者-旭東環保，均為永豐金證券主辦推薦，目前均在興櫃市場交易。