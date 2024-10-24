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安可9月EPS -0.12元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

安可（3615）遭列注意股票，昨（24）日應主管機關要求，公告自結9月稅後淨損800萬元，每股淨損0.12元。

安可搭上AI晶片先進封裝材料需要玻璃基板題材，股價10月以來一路噴出，自30.75元附近起漲，一度衝上41.65元，波段漲幅達35.4%，昨天收盤價為39元、漲0.45元。

【記者陳昱翔／台北報導】悅城（6405）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（24）日應主管機關要求，公告自結9月稅後淨損1,000萬元，每股淨損0.15元。

AI晶片帶動先進封裝需求激增，玻璃基板具穩定性成為先進封裝的關鍵材料之一，進而帶動近期國內相關概念股股價勁揚，悅城主要業務為玻璃基板薄化、拋光以及鍍膜。

安可 晶片

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