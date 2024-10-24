電源廠博大（8109）本季步入傳統淡季，公司保守看待營運，預期隨著客戶新案設計導入（design in）效益發酵，明年營運將會比今年好。

博大表示，第4季步入淡季，耶誕節前客戶多不再拉貨，與客戶合計新案則持續中，是明、後年中長期訂單，使得內部看好明年營運。

博大指出，目前訂單能見度約八至十周，主要業務主軸仍聚焦工業、醫療及交通等應用，並進一步切入更高階的航太產業及醫事電源，有助提高附加價值及獲利，目前新品已送樣中或試產。

博大產品多元化，主攻利基型產品，DC／DC電源占比達九成，橫跨工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等應用，上半年稅後純益為3.02億元，年減10.4%，每股純益3.68元。

博大第3季表現疲弱，9月營收1.21億元，月減6%，年減28.9%；第3季營收3.84億元，季減4.7%，旺季不旺；前三季營收11.7億元，年減21.2%。

法人預期，由於本季為傳淡季，預期博大整體營運約與前一季差不多。博大昨天不評論法人預估的財務數字。博大昨天股價收88元，上漲0.5元。

博大說明，上半年因客戶處於調整庫存，加上全球政經局勢影響，都影響客戶拉貨動能，儘管如此，客戶新案設計導入速度並未減緩，依目前客戶訂單能見度看來，明後年訂單陸續回流，對明年營運願景相當正向。

另一方面，因應地緣政治、全球區域化布局挑戰，博大除了擴增台中新廠外，越南新廠也同步進行，預計越南廠今年底取得建廠執照，明年第4季完工，明年第4季到明年第1季初試投產。

台中新廠則預計明年第1季完工，第1季底、第2季初試投產，配合新產品研發腳步，有望帶動未來中長期營運動能。目前台灣與中國無錫廠的產能占比約25：75，產能利用率約八成。

近年博大的營運主力來源為醫療及交通鐵道兩大應用，博大近年也積極投入研發，每年推出五至十個系列新品，挹注公司長期營運成長動能。