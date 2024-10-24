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大世科衝刺機器人 報捷

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
大世科總經理黃文宏。 （聯合報系資料庫）
大世科總經理黃文宏。 （聯合報系資料庫）

大世科（8099）結合微軟Azure OpenAI服務和語音辨識系統，開發出「ibo.ai多領域應用智慧對話機器人」，已獲司法院、桃園市政府地政局等公部門導入。隨著政府著手規劃五年期AI發展戰略計畫，推動智慧化為民服務，近期來自政府單位的相關需求詢問度也大增。

大世科總經理黃文宏昨（24）日表示，目前ibo.ai除公部門外，也獲得醫美、汽車、零售等產業數十家企業落地應用，未來將逐步導入長照、旅遊等產業。

另外，數發部規劃的AI發展戰略計畫中，其中包括鼓勵政府機關優先發展智慧客服，讓民眾「用問的」就能輕鬆利用AI獲得政府服務。大世科的智慧對話機器人已有司法院等公家機關導入實績，吸引許多地方政府詢問需求湧入。

大世科昨日舉辦智慧客服機器人記者會，分享ibo.ai多領域應用智慧對話機器人強化多元領域的智慧客服應用，透過整合Azure OpenAI豐富的自然語言模型及語音辨識技術，大幅提升語意分析、推論及回覆準確度，同時運用引導式問答協助使用者迅速獲得解答。

黃文宏指出，過去客服著重數位化，現在隨著AI蓬勃發展，開始走向AI化，大世科整合ChatGPT技術，以更有效且快速協助各產業服務客戶，身為AI系統整合商（SI），就是要協助企業進行AI數位轉型或AI賦能。

他說，大世科AI架構從最底層的AI基礎建設、算力平台與資料中心等開始建構，再到AI創新應用，觸角廣泛。

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