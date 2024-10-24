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竣邦明年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

運動休閒戶外機能性布料設計公司竣邦-KY（4442）執行長蕭志偉昨（24）日表示，因應國際紡織產業趨勢與挑戰，公司迅速調整體質、拉升產品力，目前接單能見度已達明年第1季底；並擁有新客戶導入、舊客戶持續滲透、布局越南紅利等三項動能帶動，明年營運拚雙位數增長。

蕭志偉指出，當前紡織產業最艱難時期已過，儘管市場需求尚待全面復甦，且目前看來市場變數頗多，但整體而言，明年仍可望好過今年的表現。客戶每年採用竣邦的產品數，由2022年為513件、2023年為559件，預估今年可提升至614件，皆有雙位數成長，除了顯示與客戶黏著度增強，也代表明年需求力道不弱。

蕭志偉表示，公司現為多家國際品牌共同研發夥伴，除將持續增加運動休閒品牌的合作比重，並加大對針織產品的研發投入；同時專注於環保可持續材料，和複合功能產品的拓展，以滿足國際品牌的高標準要求；將持續帶動新客戶訂單動能，打下明、後年營運成長目標。包括新客戶VUORI、Alo、Under Armour和Fanatics的訂單量顯著增加，此外，現有客戶Nike亦在疫情挑戰下，締造連續三年的交易增長。

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