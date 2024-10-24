昱厚叩關美國市場 邁步

昱厚生技（6709）宣布，該公司已接獲美國國防部邀請，將出席於本月29日在美國專利局舉辦的「Host Directed Therapeutics Industry Day（宿主導向治療行業日）」會議，以及參與美國「化學、生物、放射性和核子防禦聯合計劃執行辦公室（JPEO-CBRND）」之計劃，將直接向美國政府代表進行口頭報告。

昱厚生技表示，這代表公司自主開發的黏膜免疫治療技術、及產品獲得美國政府機構的認同，取得叩關美國的入場券，藉由本次報告說明，有機會爭取與美國官方合作並獲得經費補助，進行藥物開發與臨床試驗，對公司的整體營運帶來正向效益。

昱厚生技指出，「宿主導向治療行業日」會議為美國國防部主辦，參與機構包含化學、生物、放射和核防禦聯合計劃執行辦公室（JPEO-CBRND）、生物醫學高級研究與開發局（BARDA）、國防威脅降低局聯合科學技術辦公室（DTRA-JSTO）、美國國家衛生院（NIH）及美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）等。透過該會議可了解美國政府機構對於宿主導向治療領域當前、以及未來的研究計劃和機會。