奧孟亞減重藥 強攻海外

晟德集團轉投資的奧孟亞（7776）今（25）日以每股42元登錄興櫃，規劃明年下半年轉上市櫃；旗下口服減重藥物，將搶攻丹麥諾和諾德藥廠的Wegovy專利到期後的大市場，同步啟動全球大布局規劃，下一站瞄準美國。

奧孟亞董事長史格瑞（Siegfried Gschliesser）昨（24）日表示，奧孟亞自主開發的第一項口服GLP-1類藥物ANY002已在今年6月授權給國際大廠，簽約金加里程金約1.5億元，已自7月起入帳，這項口服減重藥物最快可在2027年進入印度市場，銷售分潤上看15%。

奧孟亞公司成立於2016年，當前資本額4.9億元，最大股東是晟德，持股約25%，經營團隊持股合計30%，其次是創億資本、合庫和元富證券等。

奧孟亞總部設在台灣，印度子公司擁有研發實驗室，另外在美國也設有辦事處。全球員工約20人。

奧孟亞的核心價值是開發口服胜肽藥物（oral peptide drug），研發的MIRA/JE口服胜肽平台已經申請全球專利，並陸續取得美國、歐洲、印度、新加坡、台灣等十餘國專利核准。

史格瑞表示，奧孟亞目前有兩項口服減重藥物，第一項ANY002是參考丹麥諾和諾德藥廠的Wegovy所發展，Wegovy最快2026印度專利到期，ANY002已在今年6月授權給國際大廠，這項藥物最快2027年可進入印度市場；Wegovy最大的美國市場2030年後專利到期，ANY002屆時也有機會打入美國市場。

奧孟亞公司指出，ANY002已在今年6月授權給國際大廠，簽約金加里程金新台幣1.5億元，已自7月起入帳，等到ANY002正式上市之後，每年仍可享受5至10%的銷售分潤。

史格瑞表示，奧孟亞發展的第二項口服減重藥物ANY004是參考美國禮來藥廠的Mounjaro開發的口服劑型，但因這項原廠藥專利到期日仍有很長的時間，ANY004計畫未來發展為505(b)(2)新藥，目前正在與國際大廠洽談授權，但公司將在明年起先行啟動一期人體臨床試驗。

奧孟亞表示，NY002 和 ANY004項目為GLP-1類口服藥物，GLP-1在腸胃道內，能夠促進胰島素的生成，進而降低血糖，在中樞神經內，GLP-1 能夠降低食慾、增加飽足感。因此 GLP-1 藥物不僅有效控制血糖，也可以減重。