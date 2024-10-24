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新股抽籤又來了！抽中這檔餐飲股有機會賺3.9萬元、報酬率54.16%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
全家餐飲預計11月14日掛牌上櫃，每股承銷價暫定72元，競價拍賣在10月25~29日進行，公開申購則預計在11月4~6日啟動，以24日興櫃收盤價111元計算，若是抽中，有機會獲利39,000元，報酬率54.16%。台股示意圖。圖／本報系資料照片
全家餐飲預計11月14日掛牌上櫃，每股承銷價暫定72元，競價拍賣在10月25~29日進行，公開申購則預計在11月4~6日啟動，以24日興櫃收盤價111元計算，若是抽中，有機會獲利39,000元，報酬率54.16%。台股示意圖。圖／本報系資料照片

全家餐飲（7708）預計11月14日掛牌上櫃，每股承銷價暫定72元，競價拍賣在10月25~29日進行，公開申購則預計在11月4~6日啟動，以24日興櫃收盤價111元計算，若是抽中，有機會獲利39,000元，報酬率54.16%。

全家餐飲將掛牌上櫃，新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣，20%申購配售，競拍底價62.07元，競標張數1,700張，開標日為10月31日；公開申購則在11月4~6日啟動，每股承銷價暫定72元。

全家餐飲2010年9月成立，為全家便利商店轉投資子公司，以多品牌連鎖發展為主要策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術，多軌並進擴展餐飲事業版圖。

全家餐飲截至今年9月底止，四大餐食品牌合計有70家直營店鋪，包括「大戶屋日式定食」45家、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」19家、「沃克牛排」1家、「IKIGAI燒肉」5家；全家餐飲將持續擴展空白縣市開店，目標每年展店8~10家，3年內達百店規模。

全家餐飲去年合併營收21.75億元、營業利益1.4億元、稅後純益0.99億元，每股純益4.31元，既存店單店營收較去年成長2~3成，營收及獲利同創歷史新高；累計今年前九月合併營收17.8億元，年增7.91%，創歷史同期新高。

營收 興櫃 餐飲

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全家餐飲下月14日上櫃

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全家餐飲11月14日掛牌上櫃 承銷價72元

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