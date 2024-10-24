杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元
IC設計廠杰力累計前3季稅後淨利新台幣2.44億元，較去年同期減少5.34%，每股純益4.79元。九暘營運虧損，累計前3季每股虧損1.07元。
金氧半場效電晶體（MOSFET）廠杰力第3季本業營運表現平穩，受業外匯兌損失影響，稅後淨利滑落至3860萬元，季減約57%，較去年同期減少約55.9%，每股純益0.76元。
隨著第3季獲利下滑，杰力累計前3季稅後淨利2.44億元，較去年同期減少5.34%，每股純益4.79元。杰力表示，第4季客戶需求平穩，與第3季差異不大。
網通晶片廠九暘第3季營收1.67億元，與第2季相當，營運持續虧損，稅後淨損1052萬元，累計前3季稅後淨損8349萬元，每股虧損1.07元。
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