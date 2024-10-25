用戶數逾台灣一半人口！LINE Pay即將上市 跨境支付還要再等等？

目前在興櫃市場表現不錯的連加網路LINE Pay（7722），22日正式宣布通過證交所上市申請。身處行動支付市場競爭的戰國時代，LINE Pay全台支付據點超過55萬、用戶數突破1250萬戶，覆蓋台灣半數以上人口，在獲得資本市場更多關注後，未來能否進一步把服務擴及跨境支付，攸關未來成長動能強度。

LINE Pay在2023年稅前純益達6.13億元，每股盈餘8.09元，2024上半年稅前純益為5.03億元，每股盈餘為6.12元，在行動支付市場中穩步前進。董事長暨總經理為丁雄注，主要業務範圍涵蓋第三方支付服務、資料處理服務及電子資訊供應等領域。

目前LINE Pay在台灣市場的發展，不論市場知名度和滲透率都居冠。用戶數已突破1250萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，等同每2人就有1人是LINE Pay用戶，每0.03秒就有一筆交易；全台支付據點超過55萬處，完整涵蓋線上及線下各產業，也是在泛支付產業體系中唯一獲利的業者。

根據LINE Pay年報顯示，其有五大核心業務，包括：用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付及金融科技服務，在資本市場更上一城後，除了增加財務韌性外，投資人勢必也關心其獲利前景。

LINE Pay屬於第三方支付，跨境支付還需再等等

回顧LINE Pay的發展歷程，包括LINE社群軟體的母雞帶小雞，以及金融機構合作發卡「借力使力」，行銷力度大，尤其是和中國信託銀行合作發行的LINE Pay信用卡，當時還請到韓星宋仲基來台代言，後續尚有台北富邦銀行、聯邦銀行及永豐銀行分別推出旅日富邦J卡、聯邦賴點卡，以及最新的永豐DAWAY卡，提供消費享LINE POINTS點數回饋，累計4張卡片，累積發卡數量已突破800萬張。

只是，LINE Pay目前是第三方支付，主管機關仍是數發部，尚未像街口支付、全支付及全盈支付等，已取得電支執照，主管機關為金管會，這也是外界頻頻關心的課題。

依照規定，如第三方支付代理收付交易款項的日均額超過20億元，就須「升級」申請電支，受到更嚴格的監管。據可靠消息來源指出，LINE Pay將於2025年申請升級電支執照，營運範圍有望擴及跨境支付等，然而，法遵、資安規管方面的成本也會因此增加，如何維持獲利動能值得關注。

LINE Pay App找體驗專攻核心用戶需求

LINE Pay在公開說明書中指出，因應金融科技急遽變化的兩大對策包括：一、為滿足消費者對於多元化金融業務需求，將持續評估推出創新服務，例如目前已支援watchOS及WearOS兩大系統，消費者可透過智慧型手錶支付、查看消費資訊等服務；二、將陸續提供一站式金融服務，包括保險、信用卡申辦以及貸款服務等附加價值服務。

為了提高用戶黏著度，LINE Pay將瞄準用戶核心需求，專注以行動定位為基礎的行銷服務，如：「好康地圖」服務，依顧客位置曝光合作店家訊息及活動與宣傳，使大眾日常生活支付應用更創新方便。8月下旬，正式推出的「LINE Pay App找體驗」入口，更提供一站式預訂生活娛樂行程。

LINE Pay登上資本市場之後，勢必要在激烈競爭的紅海裡，持續提供更即時、精準且多元優惠的支付體驗，提升用戶黏著度並吸引新用戶，同時深化合作夥伴與金融機構的各項合作。在虛實融合，全覆蓋的通路時代，如何協助店家把行銷曝光轉為實質收益，將會是能否脫穎而出的營運關鍵。

（本文出自2024.10.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）