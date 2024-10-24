全景軟體上櫃掀比價效應、碳權題材發酵 這幾檔資服股飆漲停

緯創（3231）轉投資資安軟體服務商全景軟體（8272）掛上櫃第2天，繼掛牌首日飆漲1.1倍之後，24日持續上漲，全景軟體上櫃蜜月行情亮眼掀起比價效應，加上碳權題材發酵，力新（5202）、智聯服務（6751）、叡揚（6752）、虎門科技（6791）、倍力（6874）等飆上漲停，帶動資訊服務股強漲，零壹（3029）、華經（2468）、台灣銘板（6593）等盤中漲幅超過半根停板。

全景軟體在23日以每股59元掛牌上櫃，開盤就躋身百元俱樂部，以115元開出，終場大漲1.1倍或65元，以124元收盤，啟動蜜月行情序幕，24日以121元開低後走高，盤中翻紅後一度衝達149.5元，盤中漲幅16.12%。

全景軟體專注網路安全與識別認證領域，提供涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用及物聯網安全等全方位資安解決方案；四大產品營收占比分別為身分認證、科技金融各約4成，數位轉型15%，其餘則是物聯網設備。

全世界瘋碳權，力拚2050淨零碳排，國內碳權交易平台10月2日啟動，碳權、碳排放、碳費、ESG等話題帶動綠色經濟，政府跨部會研議碳權跨國交易。

碳交所在21日舉行「國內減量額度交易平台啟動暨企業分享會」，台灣碳權交易所董事長林修銘表示，碳交所順利啟動國內減量額度交易平台，開啟碳交易的新時代，目前已有6項可進行交易的減量專案，從農業、石化業、鋼鐵業、客運業甚至服務業都有。

全景軟體上櫃掀起比價效應，加上碳權題材助陣，資訊服務股成為24日的多頭指標，上櫃的資訊服務股表現亮眼，力新、智聯服務、叡揚、虎門科技、倍力等飆上漲停，台灣銘板盤中漲幅逾6%；上市資訊服務股中，零壹一度衝上111.5元漲停價位，盤中漲幅逾7%，華經也一度衝至漲停26.45元，盤中漲幅逾5%。

資訊軟體整合服務商倍力資訊衝刺ESG商機，旗下碳管家產品今年布局效益將逐步開花結果，客戶家數可望擴大至數十家，碳管家產品領軍，下半年自有產品銷售引擎發動，由於自有產品毛利率大幅優於經銷代理，將同步推升獲利向上。

資訊軟體服務商虎門科技衝刺第4季營運動能，虎門科技主力產品電腦輔助工程設計（CAE）市場需求穩定成長，另一項業務協同產品商務（CPC）主要代理SAP Business One ERP系統，今年主要重點是擴大CPC業務投資，明年發展可期。

智聯服務今年9月營收1.46億元，月增17.8%、年增1.62%；累計智聯服務今年前三季營收12.67億元、年減2.41%。