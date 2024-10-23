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逸達現增 昌達擬加碼認購

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

逸達（6576）決議辦理現金增資，發行1.8萬張新股，該公司以每股暫定79元的價位，目標增資14.2億元。逸達生技的長期戰略性股東昌達生技昨（23）日表示，看好逸達完整的策略布局、新藥研發的潛在商業價值以及授權前景，除了按原股東持股比例認購逸達現增新股外，逸達原股東及員工如有認購不足，昌達將積極爭取擔任特定人，將現增額度全數補足。

逸達日前公告， 為了充實營運資金、償還銀行借款及轉投資美國全資子公司，計畫辦理現增，以每股暫定79元的價位，將發行1.8萬張新股，目標增資14.2億元。

逸達生技公開說明書指出，這次增資用途包括新藥FP-014（triptorelin）預充填式之皮下注射長效注射劑，預計2025年開展臨床試驗；此外還包括支持美國子公司的兩項新藥臨床試驗，如創新藥MMP-12抑制劑之後續化合物 linvemastat（FP-020），預計2025年啟動用於治療氣喘、發炎性腸道疾病（IBD）二期臨床試驗。

增資 生技

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