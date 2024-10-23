櫃買法說會 下月六連發

櫃買中心成立邁入第30年，在這半甲子時光，櫃買中心致力建構「創櫃板」、「興櫃」及「上櫃」多層次市場，積極扶植中小企業藉由櫃買市場資源成長茁壯，已協助超過2,500家公司進入資本市場。

統計過去十年櫃買市場總市值成長1.74倍，外資比重成長2.63倍，發行公司自櫃買市場募資已逾3,000億元，且截至9月底，上櫃股票成交值周轉率達277.43%，在世界交易所聯合會排名第一，本益比達28.84倍，更有上櫃公司自2001年掛牌迄今，市值成長逾百倍。

為吸引國內外資金挹注，櫃買中心每季定期舉辦主題式業績發表會，今年已辦理18場國內業績發表會，5月及8月也分別赴日本、新加坡及馬來西亞等地舉辦海外法人說明會，服務外資法人，11月將陸續辦理六場國內業績發表會及香港海外法人說明會。

另為提升資訊透明度，自2025年起，全體上櫃公司每年應至少辦理一次法人說明會，可使投資人深入了解經營理念及企業價值。

櫃買中心今年2月推出「綠色證券資訊平台」，是國內第一個彙整國內外重要綠色相關標章，並揭示上市櫃公司取得綠色相關標章情形的平台，可做為投資人及金融機構投融資參考，引導資金至綠色經濟活動，帶動企業及資本市場對綠色議題的重視。目前平台揭示取得綠色標章公司有166家，以建材營造業、半導體業、電腦及周邊設備業占大宗。

為促使公司積極與股東及利害關係人溝通，櫃買中心近期攜手證交所，於公開資訊觀測站增設「提升企業價值計畫專區」，並新增提升企業價值措施參考範例，鼓勵公司揭露具體計畫，以利投資人了解公司未來布局規劃及長期價值。

作為企業永續發展的陪跑者，櫃買中心近年來持續推動企業溫室氣體盤查、精進永續資訊揭露品質、舉辦宣導課程及實作工作坊，並建置「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站，提供我國接軌藍圖、IFRS永續揭露準則等最新資訊，引導企業實踐ESG永續發展目標，以建構具國際競爭力之永續發展資本市場。

展望未來，櫃買中心除協助企業籌資、促進企業重視股東價值及深化投資人溝通管道外，仍持續引領企業積極回應ESG及淨零轉型，建構資本市場永續價值文化，陪伴企業穩健前行。