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國邑新藥試驗報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國邑*（6875）昨（23）日公告，該公司開發的吸入新藥L608完成澳洲一期臨床試驗，結果顯示在最高劑量下仍具有良好安全性與耐受性，且無嚴重不良反應。

國邑藥品表示，接下來除持續規劃治療第一類肺動脈高壓（PAH）二期臨床設計外，由於L608已取得美國FDA授予治療硬皮症的孤兒藥資格認定，預計將以此次的一期臨床試驗數據資料，在今年底前完成與美國FDA的Pre-IND會議，討論治療系統性硬化症相關雷諾現象和指尖潰瘍（SSc-RP/DU）之臨床試驗設計，並進行後續的IND申請。

國邑藥品進一步表示，治療PAH吸入新藥L608的澳洲一期臨床試驗，在64位健康受試者中，使用至40 mcg的最高劑量下，所有受試者都無嚴重不良反應（SAE）發生。

澳洲 美國

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