全家餐飲下月14日上櫃

全家餐飲（7708）將於11月14日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為62.07元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.16倍為上限，承銷價暫定為72元。

全家餐飲為全家便利商店集團旗下企業，此次上櫃前競價拍賣從10月25日起至10月29日止，底價是以10月22日前興櫃有成交的30個營業日其成交均價簡單算術平均數的七成為其上限，而全家餐飲將競拍底價敲定為每股62.07元，最低每標單位為1,000股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

全家餐飲將於11月4日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單之單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.16倍為上限，故暫定為每股72元。

全家餐飲觀察台灣熟齡化社會和家戶人口數下滑趨勢，及看好國人對健康取向餐飲的需求日增，積極發展「日常個人食」餐飲組合，近七年的營收年增均優於台灣餐飲產業近20年來年均複合成長率（CAGR）約6.8％的趨勢表現。

全家餐飲去年合併營收21.75億元、營業利益1.4億元、稅後純益0.99億元，每股稅後純益4.31元，既存店單店營收較去年成長二至三成，營收獲利雙創歷史新高。2024年前九月合併營收為17.8億元，年增率7.91％，創下歷史同期新高。全家餐飲將擴展空白縣市開店，目標每年展店八至十家，三年內朝百店規模邁進。