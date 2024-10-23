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宏碁智新拚11月登興櫃
宏碁集團子公司「老虎隊」將再添新兵，主攻白色家電的宏碁智新（7794）已送件申請登錄興櫃，業界認為，以相關時程推估，11月就會在興櫃市場交易。
宏碁智新目前實收資本額2.5億元，公司以「Acerpure」品牌在市場銷售，主要業務涵蓋雲端科技軟硬體整合、智慧空氣品質解決方案、旅館與租賃管理服務，是宏碁泛亞區近年重點培養的「小老虎」之一。
宏碁智新董事長由宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠兼任，總經理則為高國書。公開資料顯示，宏碁智新2023年營收為5.67億元，合併稅前盈餘3,051萬元，每股稅前盈餘0.75元。以地區別來看，目前銷售市場仍以台灣為主，海外業績比重則超過一成，並且呈現逐步攀升態勢。
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