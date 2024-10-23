中華電小金雞 資拓宏宇搶永續財

中華電信旗下小金雞資拓宏宇（6614）董事長吳麗秀昨（23）日表示，邁向「2050淨零排放」目標，企業面對永續轉型及數位轉型雙挑戰，資拓宏宇搶進數位永續轉型商機，結合雲端及AI，打造雲端永續智能解決方案，要幫助企業將「永續力」化為「競爭力」。

資拓宏宇攜手紅帽（Red Hat）、Check Point軟體技術公司昨天舉辦以「數位轉型、永續前行」為主題的「IISI Solution Day」，並邀來中華電信分享數位推手，低碳為關鍵等議題，提供企業更有效的解決方案。吳秀麗昨天出席活動，釋出以上訊息。

吳麗秀指出，企業檢視內部針對數位與永續轉型時，對於財務面及企業營運可能造成的衝擊，資拓宏宇打造歐碳永續雲解決方案，協助企業升級效率，有效提升服務品質，將「永續力」化為「競爭力」，讓企業擁有更多優勢與商機。