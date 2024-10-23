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聯亞Q3轉盈 營運向上

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
聯亞法說會重點
聯亞法說會重點

光通訊元件廠聯亞（3081）昨（23）日召開線上法說會，公布第3季稅後純益800萬元，每股純益0.09元，終結連續六季虧損。展望未來，聯亞財務長楊吉裕指出，本季營收將回到2021年第3季水準（約3.82億元），2025年營運正向樂觀。

聯亞第3季營收3.23億元，季增19%，年增80%；前三季營收9.2億元，年增21%，稅後淨損6,300萬元，較去年同期稅後虧損1.81億元收斂，每股淨損0.68元，較去年同期每股淨損1.98元大幅改善。

楊吉裕指出，受惠美國矽光產品客戶需求強勁，公司目前800G產品出貨動能不錯，中國大陸下半年電信市場也比上半年好轉，因此預期第4季營收表現有望優於第3季。

展望明年，楊吉裕指出，目前資料中心營收占比已來到40％至50%，並切入北美雲端服務供應商（CSP）客戶的供應鏈，因此對未來營收成長持樂觀態度，後續客戶也可能從800G升級為1.6T，用於AI應用中，現階段預估年底至明年初會量產出貨。

針對市場需求，楊吉裕樂觀回應，從目前資料中心客戶的反饋來看，客戶對矽光產品的需求有增無減，預料明年矽光營收有望倍數成長，樂觀看待明年業績表現，目前公司手上的矽光客戶約八至十家。

聯亞第3季雖然轉虧為盈，仍提列閒置產能損失約1,270萬元，惟相關損失較第2季減少623萬元。針對第4季是否仍持續提列閒置產能損失，楊吉裕回應，從目前訂單狀況來看，第4季有很高的機率不必再提列閒置產能損失，基本面將開始顯著好轉。

楊吉裕強調，預料美國、中國大陸客戶對矽光產品需求均將成長，但今年尚不會有太大的採購計畫，因此現有的機台設備仍可滿足需求，後續將密切關注市場供需狀況。

營收 聯亞

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