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互動財報／前3季表現持續暢旺 看好後續業績表現

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

互動（6486）23日舉行董事會並公布財報，前三季度合併營收16.5億元，年增38.9%；合併營業利益2.02億元，較去年同期大幅成長71.2%；合併稅後純益1.73億元，年增48.6%，每股稅後純益3.6元，年增16.9%。

互動國際數位表示，公司長期與電信及固網業者緊密合作，致力提供傳輸通訊基礎建設、IP網路系統設置，及行動通訊網路服務，包括各地區的無線基地台建置與室內涵蓋等專案。近年來，隨著網路韌性需求成長，公司成功切入數位微波通訊領域，以及低軌衛星用戶終端站台的建置，帶動營收增長。

展望未來，互動國際數位將繼續開創新的業務領域，重點聚焦於國家韌性網路建設，以及著眼人工智慧商機帶來的潛在增長。有鑒於第4季為傳統旺季，對全年營運保持審慎樂觀態度。

低軌衛星 營收 財報

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