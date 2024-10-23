互動財報／前3季表現持續暢旺 看好後續業績表現
互動（6486）23日舉行董事會並公布財報，前三季度合併營收16.5億元，年增38.9%；合併營業利益2.02億元，較去年同期大幅成長71.2%；合併稅後純益1.73億元，年增48.6%，每股稅後純益3.6元，年增16.9%。
互動國際數位表示，公司長期與電信及固網業者緊密合作，致力提供傳輸通訊基礎建設、IP網路系統設置，及行動通訊網路服務，包括各地區的無線基地台建置與室內涵蓋等專案。近年來，隨著網路韌性需求成長，公司成功切入數位微波通訊領域，以及低軌衛星用戶終端站台的建置，帶動營收增長。
展望未來，互動國際數位將繼續開創新的業務領域，重點聚焦於國家韌性網路建設，以及著眼人工智慧商機帶來的潛在增長。有鑒於第4季為傳統旺季，對全年營運保持審慎樂觀態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言