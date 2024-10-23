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全家餐飲11月14日掛牌上櫃 承銷價72元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家餐飲（7708）將於11月14日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。圖為全家國際餐飲董事長吳勝福。圖／全家餐飲提供（資料照片）
全家餐飲（7708）將於11月14日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。圖為全家國際餐飲董事長吳勝福。圖／全家餐飲提供（資料照片）

全家餐飲（7708）將於11月14日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為62.07元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.16倍為上限，承銷價暫定為72元。

全家餐飲競價拍賣從10月25日起至10月29日止，底價是以10月22日前興櫃有成交的30個營業日其成交均價簡單算術平均數的七成為其上限，而全家餐飲將競拍底價敲定為每股62.07元，最低每標單位為1,000股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

全家餐飲將於11月4日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單之單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.16倍為上限，故暫定為每股72元。

全家餐飲為全家便利商店轉投資子公司，以多品牌連鎖發展為主要發展策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術，以多軌並進方式擴展餐飲事業版圖。截至2024年9月底止，擁有45家「大戶屋日式定食」、19家「bb.q CHICKEN韓式炸雞」、1家「沃克牛排」與5家「IKIGAI燒肉」等四大餐食品牌，運營台灣70家直營店鋪。

全家餐飲觀察台灣熟齡化社會和家戶人口數下滑趨勢，及看好國人對健康取向餐飲的需求日增，積極發展「日常個人食」餐飲組合，近七年的營收年增均優於台灣餐飲產業近20年來年均複合成長率（CAGR）約6.8%的趨勢表現。

全家便利商店 增資 營收 興櫃

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