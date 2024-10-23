聯亞：第3季矽光子產品組合優化 看好未來出貨
光通訊元件廠聯亞今天表示，第3季合併營收新台幣3.23億元，年增80%，主因資料中心產品出貨持續增加，高價產品增加帶動毛利率回升至28%；但因提列閒置產能損失影響獲利。
聯亞統計，第3季稅後盈餘800萬元，單季轉虧為盈，每股稅後盈餘0.09元。
聯亞表示，樂觀看待未來幾季出貨，但2025年沒任何新廠規劃，目前產能已足夠使用；第3季矽光子產品組合明顯優於第2季，約有8至10家客戶，主要客戶的矽光子產品占營收比重呈倍數成長。另外，資料中心占今年總營收約40至50%。
聯亞預期，第4季營收可望回到2021第3季約3.82億元水準，矽光子產品美國客戶在今年第2季增加800G產品，產品壽命週期約2年；400G一般產品也穩定出貨，資料中心成長動能不措。
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