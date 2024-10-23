全家國際擬於11月14日掛牌上櫃 競拍底價62.07元

全家國際（7708）擬訂於11月14日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為62.07元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.16倍為上限，承銷價暫定為72元。

競價拍賣從10月25日起至10月29日止，底價係以10月22日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而全家餐飲將競拍底價敲定為每股62.07元，最低每標單位為1仟股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，全家餐飲將於11月4日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單之單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.16倍為上限，故暫定為每股72元。

全家餐飲成立於2010年9月，為全家便利商店股份有限公司轉投資之子公司，以多品牌連鎖發展為主要發展策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術，以多軌並進方式擴展餐飲事業版圖。截至2024年9月底止，擁有「大戶屋日式定食」（45店）、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」（19店）、「沃克牛排」（1店）與「IKIGAI燒肉」（5店）等四大餐食品牌，運營台灣70家直營店鋪。全家餐飲觀察台灣熟齡化社會和家戶人口數下滑趨勢，及看好國人對健康取向餐飲的需求日增，積極發展「日常個人食」餐飲組合、長期大量採用優質好食材，讓餐點兼具安心、美味、健康，並運用數據驅動管理，提升運營管理效率及利益。

全家餐飲近7年之營收年增均優於台灣餐飲產業近20年來年均複合成長率（CAGR）約6.8%的趨勢表現，2023年面對疫後餐飲市場，創造全年合併營收21.75億元、營業利益1.4億元、稅後純益0.99億元，每股稅後純益（EPS）4.31元，既存店單店營收較去年成長2～3成，營收獲利雙創歷史新高。2024年上半年營收11.46億，年增率6.12%，1～9月合併營收為17.8億元，年增率7.91%，更創下歷史同期新高。

展望未來，全家餐飲將持續主攻日常個人食之剛性需求，對應國內消費者長期飲食生活型態，且在六都和新竹地區外，擴展空白縣市開店，目標每年展店8～10家，三年內朝百店規模邁進；且在集團綜效部分，雙方會員合作深化、進行相互送客，持續進行品牌聯名商品開發，發揮集團資源生態圈效益，未來更期望朝向多元銷售通路發展，創造營收成長雙動能。