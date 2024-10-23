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銳澤上櫃前現增今起三天競拍 底價107.14元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
銳澤實業。記者李珣瑛／攝影
銳澤實業。記者李珣瑛／攝影

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣共計有2,140張，競價拍賣底價每股為107.14元，將於10月23日展開競價拍賣投標，拍賣期間為10月23日至10月25日止，擬於10月29日辦理開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購，後續預計於10月31日進行公開申購。

銳澤多年來深耕於半導體氣體二次配管工程領域，並持續投入研發、優化製程生產良率、導入數位化管理提高施工效率及員工培訓，主要業務除主系統、二次配之氣體管路工程外，亦包括高科技特殊氣體設備製造與銷售，隨著各國持續推動半導體在地生產趨勢，憑藉銳澤名列台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位，並透過整合氣體製程上下游資源開拓台灣、日本、新加坡區域市場佈局，並建立國際化人才發展等策略，有助於創造公司營運正面效果挹注。

銳澤今年9月合併營收1.99億元，月增20.4%，年大增102.5%，來到近17個月單月新高。銳澤表示，營收成長主要是半導體景氣逐漸回溫，需求增加所致。第3季合併營收4.69億元，季增0.6%，年增14.8%，為近五季單季新高。

半導體 營收

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