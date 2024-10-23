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光速火箭登錄興櫃 順利拉開蜜月行情序幕

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光速火箭（7782）主要從事品牌香氛商品、品牌沐浴用品、品牌保養品、品牌服飾及健康食品批發零售，創立 SHARECO及KLOWER PANDOR兩大香氛品牌，23日登錄興櫃，券商認購價分別是43.5元及51元，股價開高走高，一度衝高至62.7元，順利拉開蜜月行情序幕。

光速火箭所營業務主要為品牌商品批發零售、品牌整體行銷服務及系統平台服務等，主要以自有品牌委外製作，並在線下實體門市及線上官網銷售，採全通路模式進行。

光速火箭創立SHARECO及KLOWER PANDOR兩大香氛品牌，商品涵蓋男女香水、擴香、洗沐用品、精油及服飾、包包，全台已開設16間百貨門市及2間街邊店，並邀請知名藝人擔任代言人，2022年登陸馬來西亞、新加坡、香港、日本等地市場，朝國際化目標穩定邁進。2024年則與YOURKIND與瑪菲斯以品牌授權之策略聯盟方式進行合作。

光速火箭未來將拓展新興通路，積極增加實體通路的展銷力道，並延續社群電商、直播銷售、蝦皮商城、MOMO平台、LINE禮物等新銷售模式也持續深耕，國內市場的線上線下的雙向整合，海外市場部分透過經銷商及代理商的布點拓展，並透過海外市場之電商通路銷售，如樂天，並與海外市場通路業者合作鋪貨銷售。

為避免國際貿易進口關稅成本過高，運輸交期時間過長，為了管理成本與更好的在地服務，光速火箭採商品在地化生產，強化當地供應鏈，達到產地直供，提升未來營運毛利；另外，持續透過跨境電商直營模式及經銷代理模式拓展海外市場如香港、澳門、馬來西亞、新加坡及日本等。

光速火箭採取品牌授權策略合作模式，透過品牌授權模式加入「YOURKIND」及「HALO MAVIS」品牌經營，使品牌服飾產品線更完整，且新增健康食品的產品線。

光速火箭早盤以52元開出，一度衝達62.7元，盤中股價約在55.3元，順利展開蜜月行情。

火箭 跨境電商 馬來西亞

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