昕力資登錄興櫃卻開高走低、盤中破發 蜜月行情慘淡

昕力資*（7781）23日登錄興櫃，券商認購價每股8.5元，早盤以10元開出，一度拉升至12.35元，但之後卻是往下壓低，低點下探至7.5元，跌破認購價，蜜月行情慘淡。

昕力資成立於2005年，目前已發行股數5.73億股，實收資本額2.87億元，股票每股面額為新台幣0.5元；昕力資以「AI科技驅動創新，賦能企業數位轉型」為經營理念，是台灣少數以MIT(Made in Taiwan)100%自有研發企業級軟體的數位轉型科技領導廠商，主要提供台灣與國際市場中大型企業客戶軟體授權訂閱(Subscription)、數位轉型系統建置與顧問服務。

昕力資客戶橫跨金融業、政府機構、醫療、製造業等中大型企業，依客戶數位轉型需求，以授權訂閱模式提供昕力資自主研發軟體，並搭配全方位的數位轉型解決方案提供系統建置以及維運服務。

昕力資自主研發的產品擁有多項發明專利，以AI、ESG、資訊安全與數位轉型為研發主軸，主要產品包含交談式AI 服務平台、企業數位服務中台、AI節能與ESG數據服務平台，並每年持續投入新產品研發，確保市場與技術領先優勢。

在市場策略方面，昕力資採取佈建完整代理經銷商體系積極進行海外拓展，加速深耕東南亞市場；透過多年與銀行、保險、政府機構、及大型醫療院所等大型企業之深度合作，累積豐富的實戰經驗，建構從策略規劃到售後維運之完整數位轉型生態圈，為客戶打造流暢的數位轉型之路。

昕力資正式登錄興櫃，認購價每股8.5元，盤中一度拉升至12.35元，隨後出現賣壓，股價走低，跌落至認購價之下，蜜月行情失靈。