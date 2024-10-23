逸達生技辦現金增資14.2億 戰略夥伴昌達有意加碼認購

逸達（6576）決議辦理現金增資，發行1.8萬張新股，該公司以每股暫定79元的價位，目標增資14.2億元。逸達生技的長期戰略性股東昌達生技23日表示，看好逸達完整的策略布局、新藥研發的潛在商業價值以及授權前景，除了按原股東持股比例認購逸達現增新股外，逸達原股東及員工如有認購不足，昌達將積極爭取擔任特定人，將現增額度全數補足。

逸達生技日前公告指出， 為了充實營運資金、償還銀行借款及轉投資美國全資子公司，該公司計畫辦理現金增資，以每股暫定79元的價位，將發行1.8萬張新股，目標增資14.2億元。

逸達生技的公開說明書指出，這次增資的資金用途包括新藥FP-014（triptorelin）預充填式之皮下注射長效注射劑，預計於2025年開展臨床試驗；此外還包括支持美國子公司的兩項新藥臨床試驗，如創新藥MMP-12抑制劑之後續化合物 linvemastat（FP-020），預計將於2025年啟動用於治療氣喘、發炎性腸道疾病（IBD）的二期臨床試驗； ALDH2活化劑全新成分新藥 mirivadelgat（FP-045）用於治療間質性肺病引起的肺高壓（PH-ILD）規劃於2025年第1季開展二期臨床試驗。

逸達生技也表示，該公司目前也計畫展開原料藥備貨購料及委外加工，主要用於CAMCEVI 42mg（供貨美國市場、預計今年底在歐洲上市銷售、明年於加拿大等國上市），另CAMCEVI 21mg 預計10月向美國FDA遞交藥證、預計於2025年獲得新劑型新藥藥證，並在取得CMS核發之J-code後，於2026年上半年上市銷售。

逸達生技的長期戰略性股東昌達生技表示，看好逸達完整的策略布局、新藥研發的潛在商業價值以及授權前景，除了按原股東持股比例認購逸達現增新股外，逸達原股東及員工如有認購不足，昌達將積極爭取擔任特定人，將現增額度全數補足。

昌達生技是美國QPS集團在台設立的子公司，QPS集團也是逸達董事長簡銘達創立的另一家全球性的全方位委託研究組織（CRO），符合GLP/GCP標準，提供最高等級的藥物探索、生物分析、臨床前及臨床藥物開發服務，QPS集團自1995年成立以來，從一家小型生物分析公司發展為擁有1,100多名員工的全方位服務CRO，業務遍及美國、歐洲和亞洲。