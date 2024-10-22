南良（5450）今年以來受惠運動產業在終端庫存水位有逐步回到健康水準下，帶動主要客戶應用在特殊多功能織帶、醫療與防護用品、鞋材以及運動護具等的特殊紡織與複合材料之拉貨力道增溫。

展望後市，法人表示，南良訂單能見度可達明年上半年，市場需求強勁，預計第4季將維持成長，全年有機會挑戰雙位數增長幅度。

南良以輕量化材料、智能複合材料、永續循環材料做為三大研發主軸，近年持續進行材料與製品的發展。南良表示，在減碳與環保要求日益殷切的趨勢之下，南良的海棉類再生與環保材料之類的產品在市場中逐漸受到青睞，對於貢獻整體營收展現會有漸入佳境的良好表現。

南良掌握特殊性紡織材料的開發設計、生產經驗及專業技術，長期與國際知名原料廠包括日本Denka、Lubrizol、杜邦、3M等策略聯盟，且取得包括OEKO-TEX STANDARD 100、Bluesign、GRS等多項關鍵特殊紡織的國際認證，以及近40個國際發明專利，應用各種特殊紡織複合材料延伸組合出多元的紡織產品線，應用在包括極限運動、防火、防水、耐高低溫等安全防護等特殊與利基性的市場客戶需求。

南良也透過Eco-Family系列產品推出多款兼具環保與功能性的紡織產品，來擴大與競爭對手之差距，並拓展在防護與醫療市場的應用範圍，以為整體營運帶來長期永續正面的挹注。