首檔香水股 光速火箭23日登興櫃

台灣首家以「香水」為名掛牌的公司「光速火箭」（7782）將於今（23）日以每股51元登錄興櫃，該公司專注於香氛產品的開發與銷售，成功打造出SHARECO與KLOWER PANDOR兩大香氛品牌。

據悉，光速火箭旗下產品涵蓋男女香水、擴香、洗沐用品等多種品項。除了線上通路外，光速火箭也在全台開設20家直營百貨專櫃及門市以及搭配數十個經銷據點。

光速火箭去年營收6.33億元，年減5.5%，公司自結稅後純益1,644.2萬元，每股純益1.01元。今年前三季營收4.75億元。

光速火箭表示，即使遭逢疫情及公司內部品牌策略調整影響，毛利率仍可達60%以上，體驗行銷也為公司帶來高品牌溢價產品。為進一步提升品牌影響力，公司過去與現在更邀請知名藝人E.SO瘦子、蔡詩芸、韓國人氣女團擔任品牌代言人。

董事長陳冠愷表示，光速火箭採用SPA模式（Speciality Retailer of Private Label Apparel），從市場調研、商品企劃、產品設計到銷售都由公司一手包辦，形成完整的供應價值鏈。除了國內市場外，公司亦透過跨境電商平台，將產品同步銷售至新加坡、馬來西亞、香港、日本等國家，積極拓展國際市場。