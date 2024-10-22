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昱展成癮藥拚臨床三期

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

昱展新藥（6785）昨（22）日宣布，與國際藥廠Indivior之間的授權產品、長效丁基原啡因（Buprenorphine）注射劑INDV-6001（ALA-1000），將於美國展開多重劑量之藥物動力學臨床試驗。

試驗目的是評估鴉片類成癮症患者經多次INDV-6001注射後的藥物動力學、安全性與耐受性，作為未來臨床三期研究給藥方案的選擇依據。

昱展新藥表示，此研究為一項開放式、多中心研究，共計六個試驗組，預計招募122位中度至重度鴉片成癮症之成年患者，評估自市售每日口服舌下片劑、或每月注射劑銜接至INDV-6001注射劑的臨床表現，用以研究INDV-6001不同劑量與周期的多元給藥方案。

主要終點指標為皮下注射INDV-6001後達穩定態的藥物動力學參數，次要終點指標為治療中出現的不良事件與注射部位耐受性等。由於鴉片類戒癮治療期程通常較為長久，此試驗亦將評估受試者輪換不同注射部位（大腿、上臂後側）的使用情形。依據Indivior公告，此試驗預計執行至2025年10月，並預計於2026年第1季展開臨床三期試驗。

美國

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