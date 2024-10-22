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永鴻上市申請案 過關

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
永鴻國際生技小檔案
永鴻國際生技小檔案

永信投控（3705）集團旗下動物用藥公司永鴻生技，昨（22）日通過證交所董事會之上市申請案，永鴻生技並預計於明年第2季正式掛牌上市，為國內資本市場新增一家大型農業生技公司。

永鴻國際生技公司為永信集團旗下一員，由永信藥品於2016年收購外商藥廠，並將永信藥品原有的動物事業處獨立合併，就此成為全台頂尖大型動物藥廠。永鴻國際生技當時加入永信集團的大家庭，據了解就是由永鴻國際生技現任董事長暨總經理鍾威凱積極說服董事會成員而促成。

永鴻生技的產品分為四大類，包括治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。近年來該公司致力於開發綠色養殖與動物精準用藥的解決方案，產品涵蓋經濟動物與伴侶動物之用藥、飼料添加劑與營養補充保健品，並擁有海內外多張動物藥證。

永鴻生技的客戶群遍及飼料廠及現場養殖戶，從研發、生產、通路至技術服務，掌握禽畜保健一條龍作業。公司具高度創新研發量能，積極強化核心產品多元化發展，奠定公司在動物保健醫療業之領導地位。

永信藥品 農業生技

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