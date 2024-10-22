伯特光辦現增 擬籌2.2億

手機鏡頭模具大廠伯特光（6859）昨（22）日公告，董事會決議辦理現金增資，發行總股數不超過200萬股，預計募集2.2億元，主要支應發展半導體應用所需機器設備等資金需求。

伯特光表示，現增主要支應台灣擴產所需資金需求，伯特光昨天股價收143元，上漲4元，外資連兩日賣超。

外傳伯特光的金屬零件出貨半導體龍頭廠，主要應用於設備零組件，已於今年6、7月小量出樣品，量並不大，不過，有望成為明年營運新成長動能。惟伯特光不回應單一客戶訂單動態。

伯特光在今年上半年宣布加碼台灣產能，斥資2.21億元購進台中市潭子區潭富段896.78坪土地，公司表示，新購置土地鄰近總部旁，由於目前產線已滿載，因應未來新訂單需求，新廠完成後，將整合現有廠房，達產能配置最優化設計，預計新廠今年底前完成發包，最快2026下半年到2027年初投產。