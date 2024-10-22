快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

伯特光辦現增 擬籌2.2億

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

手機鏡頭模具大廠伯特光（6859）昨（22）日公告，董事會決議辦理現金增資，發行總股數不超過200萬股，預計募集2.2億元，主要支應發展半導體應用所需機器設備等資金需求。

伯特光表示，現增主要支應台灣擴產所需資金需求，伯特光昨天股價收143元，上漲4元，外資連兩日賣超。

外傳伯特光的金屬零件出貨半導體龍頭廠，主要應用於設備零組件，已於今年6、7月小量出樣品，量並不大，不過，有望成為明年營運新成長動能。惟伯特光不回應單一客戶訂單動態。

伯特光在今年上半年宣布加碼台灣產能，斥資2.21億元購進台中市潭子區潭富段896.78坪土地，公司表示，新購置土地鄰近總部旁，由於目前產線已滿載，因應未來新訂單需求，新廠完成後，將整合現有廠房，達產能配置最優化設計，預計新廠今年底前完成發包，最快2026下半年到2027年初投產。

半導體 手機鏡頭

延伸閱讀

鬧熱關渡節「食歲」謝土地謝社區 26日媽祖領軍踩街

西拉雅族原住民考古特展 千年物語俯瞰台南400

「走向西拉雅族的原住民考古」南科考古館特展開幕

南投市轉運站用地取得再推進 將與地主協議價購

相關新聞

全家餐飲11月14日掛牌上櫃 承銷價72元

全家餐飲（7708）將於11月14日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%...

富邦證券輔導全景軟體掛牌上櫃 資安軟體股生力軍

富邦證券輔導的全景軟體（8272），23日以每股59元掛牌上櫃。全景軟體為專業的資安軟體公司，主要產品及服務涵蓋安全認證...

銳澤上櫃前現增今起三天競拍 底價107.14元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段...

昕力資登錄興櫃卻開高走低、盤中破發 蜜月行情慘淡

昕力資*（7781）23日登錄興櫃，券商認購價每股8.5元，早盤以10元開出，一度拉升至12.35元，但之後卻是往下壓低...

銳澤今日開始競價拍賣 競拍底價107.14元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）為配合初次上櫃前辦理現金增資發行股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承...

逸達生技辦現金增資14.2億 戰略夥伴昌達有意加碼認購

逸達（6576）決議辦理現金增資，發行1.8萬張新股，該公司以每股暫定79元的價位，目標增資14.2億元。逸達生技的長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。