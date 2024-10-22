快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

金士頓退出品安董事會

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

品安（8088）昨（22）日公告，大股東暨董事金士頓因轉讓持股超過當選時持股數二分之一，董事身分遭自然解任。金士頓為全球記憶體模組龍頭，與品安關係深厚，並對品安接單挹注不小，如今金士頓大賣持股並遭解任品安董事，引發關注。

品安主要業務包括記憶體模組、積體電路、快閃記憶體代工等。金士頓與台灣半導體業者合作密切，2012年入股品安，之後品安逐步轉型為金士頓的代工廠；金士頓並於2014年入股封測廠華泰，並指派台灣區主管進入華泰經營團隊。

品安昨天公告，金士頓法人董事身分因轉讓持股超過當選時持股數二分之一而自然解任，其代表人為郭錦標。根據公開資訊觀測站資料，今年9月底金士頓持有品安股票1,969張，持股比率3.23%。

品安在金士頓訂單助攻下，2019年每股純益達2.37元，2022年更衝上3.48元，惟今年營運陷入低潮，上半年每股淨損0.34元，公司並於9月初公告，因某客戶通知，將於11月30日結束所有委託代工業務，決定資遣約250名代工業務相關員工。

記憶體模組 金士頓

延伸閱讀

證交所「公開資訊觀測站」優化網頁上線 5大亮點報你知

公開資訊觀測站新版上線

公開資訊觀測站網頁優化上線 提供優質使用者體驗

女店員突遭資遣 勞動部「僱用獎助」助轉戰餐飲

相關新聞

全家餐飲11月14日掛牌上櫃 承銷價72元

全家餐飲（7708）將於11月14日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%...

富邦證券輔導全景軟體掛牌上櫃 資安軟體股生力軍

富邦證券輔導的全景軟體（8272），23日以每股59元掛牌上櫃。全景軟體為專業的資安軟體公司，主要產品及服務涵蓋安全認證...

銳澤上櫃前現增今起三天競拍 底價107.14元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段...

昕力資登錄興櫃卻開高走低、盤中破發 蜜月行情慘淡

昕力資*（7781）23日登錄興櫃，券商認購價每股8.5元，早盤以10元開出，一度拉升至12.35元，但之後卻是往下壓低...

銳澤今日開始競價拍賣 競拍底價107.14元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）為配合初次上櫃前辦理現金增資發行股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承...

逸達生技辦現金增資14.2億 戰略夥伴昌達有意加碼認購

逸達（6576）決議辦理現金增資，發行1.8萬張新股，該公司以每股暫定79元的價位，目標增資14.2億元。逸達生技的長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。