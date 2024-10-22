金士頓退出品安董事會
品安（8088）昨（22）日公告，大股東暨董事金士頓因轉讓持股超過當選時持股數二分之一，董事身分遭自然解任。金士頓為全球記憶體模組龍頭，與品安關係深厚，並對品安接單挹注不小，如今金士頓大賣持股並遭解任品安董事，引發關注。
品安主要業務包括記憶體模組、積體電路、快閃記憶體代工等。金士頓與台灣半導體業者合作密切，2012年入股品安，之後品安逐步轉型為金士頓的代工廠；金士頓並於2014年入股封測廠華泰，並指派台灣區主管進入華泰經營團隊。
品安昨天公告，金士頓法人董事身分因轉讓持股超過當選時持股數二分之一而自然解任，其代表人為郭錦標。根據公開資訊觀測站資料，今年9月底金士頓持有品安股票1,969張，持股比率3.23%。
品安在金士頓訂單助攻下，2019年每股純益達2.37元，2022年更衝上3.48元，惟今年營運陷入低潮，上半年每股淨損0.34元，公司並於9月初公告，因某客戶通知，將於11月30日結束所有委託代工業務，決定資遣約250名代工業務相關員工。
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