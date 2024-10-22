昇達科第3季獲利年增172% 越南、台灣新廠11月投產

低軌衛星與無線通訊廠昇達科技今天表示，第3季營運成長主要來自低軌衛星產品的營收貢獻，為應對低軌衛星產業快速發展，積極擴增產能布局全球，越南和台灣新廠將於11月貢獻產能。

昇達科今天公布第3季稅後淨利約新台幣1.4億元，年增172%，每股稅後盈餘2.06元；前3季稅後淨利4.24億元，年增131%，每股稅後盈餘6.09元。

昇達科技說明，第3季低軌衛星產品營收達到3億元，較第1季增幅達110%。

昇達科規劃，建置泰國廠，因應未來數年客戶持續成長需求，並獲客戶認同，將進一步鞏固低軌衛星產業地位，並擴大在精密航太毫米波產品市場的競爭力。

昇達科指出，第3季有匯損影響部分獲利表現，主要是後續支付海外擴廠投資，外購生產機台的外幣部位產生匯損，實質上對匯兌的影響僅為帳務面的變動，在實質面影響極微。

針對印度5G布建，昇達科認為，將帶動微波回傳新一波商機，隨著印度市場對5G基礎設施需求激增，印度兩大電信運營商Reliance Jio和Bharti Airtel在5G網路部署不斷擴展。Bharti Airtel計劃持續加強5G服務，並加快基礎設施建設，近期與昇達科瑞典主要客戶簽署最新的5G設備和解決方案，預期印度在5G的建設將帶動產業另一波商機。

芮特科技已於10月18日成為昇達科100%子公司，後續將可全額認列芮特科技獲利，且雙方在整合後成本與費用均有節省空間，整合集團資源，進行芮特射頻產品全球布局，看好物聯網（IoT）應用天線產品需求增溫。