宇峻遊戲改版 衝刺營收

遊戲研發商宇峻（3546）近期在遊戲市場布局頻頻，旗下跨文明新作《世紀群英傳》已正式啟動全新大改版，推出多項好康虛擬寶物禮包，藉此吸引玩家消費，衝刺本季業績。

宇峻今年上半年每股純益2.8元，較去年同期每股純益2.52元成長；累計今年前三季營收10.14億元，年增2.7%，整體業績持穩向上，顯示新遊戲與舊遊戲都繳出穩定的成績單。

宇峻今年多項遊戲產品齊發，除5月底已推出全球版《閃之軌跡》外，7月自製遊戲《三國群英傳：國戰版》 在中國大陸上線，同時IP授權遊戲 《三國群英傳：鴻鵠霸業》也將在中國大陸上線，8月自製遊戲《世紀群英傳》則有國際版上線，而 《三國群英傳：鴻鵠霸業》則10月在台推出。

宇峻歷經去年低潮期後，今年逐步走出營運谷底，並在下半年進入密集的遊戲發行時期，營運則步入收穫期，公司內部目標有信心營收、獲利能再創近期新高點。