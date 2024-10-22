胡連Q4業績挑戰新高

車用端子廠胡連（6279）受惠進入傳統出貨旺季，法人看好，本季業績將挑戰新高，10月可望優於9月，持續改寫新猷，主要是中國大陸車市進入傳統銷售旺季，大陸自主品牌客戶的市占率持續向上，第4季毛利率可望達全年高峰，明年除了大陸自主品牌客戶持續成長，歐美一階車廠新訂單出貨，業績成長幅度高於大陸自主品牌客戶。

胡連昨（22）日不評論法人預估的數字，預期本季進入傳統出貨旺季，業績可望持續向上。

胡連9月營收7.82億元，創單月新高，月增8.89%，年增17.95%；今年前九個月營收60.27億元，年增18.9%。胡連第3季營收21.43億元，季增7.5%，年增13.6%，為單季次高，法人預期，第4季營收將挑戰新高。

法人上修胡連第4季業績逐月成長，營收季增率可望達雙位數，第4季毛利率將是全年高峰。

展望明年，胡連表示，來自歐美一階車廠的營收貢獻擴大，營收仍會兩位數成長，且高頻高壓連接器、保險絲盒等零組件出貨擴大，有助提升毛利率。

胡連積極提高連接器、保險絲盒等單價較高的零組件出貨量，尤其是高頻高壓連接器，法人估計，今年出貨占比約4%，大客戶之一美國通用（GM）年底擴大出貨，明年占比有機會拉高到6%。另外，保險絲盒則出貨給美國鏟雪車客戶，之前已經出貨汽車線束，目前則擴大到保險絲盒等其他產品線，明年業績優於今年。

至於歐美一階車廠的訂單部分，該公司掌握美系大廠後照鏡連接器訂單，也已在客戶測試最後階段。

同時，歐洲的麥格納與比雅久等客戶，明年持續擴大出貨更多品項，育期明年來自歐洲車廠的成長率，將優於大陸自主品牌客戶。