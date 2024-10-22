快訊

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

聽新聞
0:00 / 0:00

營養保健領導品牌大研生醫 10月28日登錄興櫃

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
營養保健領導品牌大研生醫10月28日登錄興櫃，大研生醫張家銘董事長（右）、林東慶總經理（左）。圖／業者提供
營養保健領導品牌大研生醫10月28日登錄興櫃，大研生醫張家銘董事長（右）、林東慶總經理（左）。圖／業者提供

營養保健食品領導品牌大研生醫（7780）即將於 10 月 28 日以每股參考價 68 元登錄興櫃交易。

大研生醫自 2018 年成立以來，專注於營養補充品的研發與銷售，旗下擁有多款暢銷產品，如德國頂級魚油、視易適葉黃素、益生菌及瑪卡等，滿足全齡層的健康需求，並根據不同族群如男性、女性、兒童與銀髮族，設計專屬的營養保健品。大研生醫以「食品工業」產業類別進入資本市場。

2023 年大研生醫全年營收達 11.9 億元，年增率為 34%。大研生醫董事長張家銘表示，自公司成立以來，始終堅持選用國際頂級且經過臨床驗證的原料，致力於研發「安心、安全、有感」的保健營養品。在母公司尚凡國際數位社群強大的經營經驗支持下，大研生醫成功開拓電商通路，並逐步進駐實體零售市場，屢次在 momo 購物網、屈臣氏等主要通路奪得銷售冠軍。

根據食品所 ITIS 的研究分析，2022 年台灣保健食品市場規模達到 1,703 億元，成長率為5.9%，2023 年進一步增長 5.8%。疫情後，台灣民眾對於保健品的需求明顯提升，根據 Kantar 凱度洞察調查顯示，疫情過後國人平均服用保健品數量由 2.1 種增至 4.4 種。

隨著全球人口老化與健康意識的提升，現代生活壓力、不良飲食習慣及缺乏運動等因素，使營養健康越來越受到重視。根據全球市場研究公司歐睿國際（Euromonitor International）研究報告，2022 年全球保健營養食品市場規已達 8,697 億美元，預計 2026 年將突破 1 兆美元，保健食品的補充成為全球的未來趨勢，市場潛力龐大。

目前，大研生醫積極擴展海外市場，預計未來 IPO 後，展開多項併購與產品擴展策略，布局日本及澳洲保健食品市場，為公司未來營運增添更多成長動能。

張家銘進一步指出，以足量、有效且安全的產品，以及針對不同族群需求的多元產品線，截至 2024 年，旗下知名產品如德國頂級魚油、視易適葉黃素、德國專利苦瓜胜肽、益生菌等，已榮獲 44 項國際金獎殊榮，並擁有 26 項全球研發與配方專利。此外，公司也獲得 SNQ、A.A. Clean Label、IFOS、IPRO 等多項專業認證。

大研生醫自主研發產品配方，擁有來自美國、日本、德國等多國的配方與研發專利，並與台灣國際級教學醫院、美國伊利諾大學等機構合作，進行人體臨床試驗與動物細胞實驗，根據成千上萬篇科學論文及原料的人體試驗數據，開發保健產品。

大研生醫張家銘董事長，對於未來健康食品的需求展望相當樂觀，有助於業績穩健成長。圖／業者提供
大研生醫張家銘董事長，對於未來健康食品的需求展望相當樂觀，有助於業績穩健成長。圖／業者提供

保健食品

延伸閱讀

軟體新兵報到 昕力資明登興櫃

首檔香水股光速火箭 23日每股51元登興櫃

IPO生變？TGI FRIDAYS總部驚傳破產 台代理商宣布延後興櫃計畫

阻俄野心 德國成立波羅的海北約海軍指揮中心

相關新聞

全家餐飲11月14日掛牌上櫃 承銷價72元

全家餐飲（7708）將於11月14日掛牌上櫃，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%...

富邦證券輔導全景軟體掛牌上櫃 資安軟體股生力軍

富邦證券輔導的全景軟體（8272），23日以每股59元掛牌上櫃。全景軟體為專業的資安軟體公司，主要產品及服務涵蓋安全認證...

銳澤上櫃前現增今起三天競拍 底價107.14元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段...

昕力資登錄興櫃卻開高走低、盤中破發 蜜月行情慘淡

昕力資*（7781）23日登錄興櫃，券商認購價每股8.5元，早盤以10元開出，一度拉升至12.35元，但之後卻是往下壓低...

銳澤今日開始競價拍賣 競拍底價107.14元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）為配合初次上櫃前辦理現金增資發行股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承...

逸達生技辦現金增資14.2億 戰略夥伴昌達有意加碼認購

逸達（6576）決議辦理現金增資，發行1.8萬張新股，該公司以每股暫定79元的價位，目標增資14.2億元。逸達生技的長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。