營養保健領導品牌大研生醫 10月28日登錄興櫃

營養保健食品領導品牌大研生醫（7780）即將於 10 月 28 日以每股參考價 68 元登錄興櫃交易。

大研生醫自 2018 年成立以來，專注於營養補充品的研發與銷售，旗下擁有多款暢銷產品，如德國頂級魚油、視易適葉黃素、益生菌及瑪卡等，滿足全齡層的健康需求，並根據不同族群如男性、女性、兒童與銀髮族，設計專屬的營養保健品。大研生醫以「食品工業」產業類別進入資本市場。

2023 年大研生醫全年營收達 11.9 億元，年增率為 34%。大研生醫董事長張家銘表示，自公司成立以來，始終堅持選用國際頂級且經過臨床驗證的原料，致力於研發「安心、安全、有感」的保健營養品。在母公司尚凡國際數位社群強大的經營經驗支持下，大研生醫成功開拓電商通路，並逐步進駐實體零售市場，屢次在 momo 購物網、屈臣氏等主要通路奪得銷售冠軍。

根據食品所 ITIS 的研究分析，2022 年台灣保健食品市場規模達到 1,703 億元，成長率為5.9%，2023 年進一步增長 5.8%。疫情後，台灣民眾對於保健品的需求明顯提升，根據 Kantar 凱度洞察調查顯示，疫情過後國人平均服用保健品數量由 2.1 種增至 4.4 種。

隨著全球人口老化與健康意識的提升，現代生活壓力、不良飲食習慣及缺乏運動等因素，使營養健康越來越受到重視。根據全球市場研究公司歐睿國際（Euromonitor International）研究報告，2022 年全球保健營養食品市場規已達 8,697 億美元，預計 2026 年將突破 1 兆美元，保健食品的補充成為全球的未來趨勢，市場潛力龐大。

目前，大研生醫積極擴展海外市場，預計未來 IPO 後，展開多項併購與產品擴展策略，布局日本及澳洲保健食品市場，為公司未來營運增添更多成長動能。

張家銘進一步指出，以足量、有效且安全的產品，以及針對不同族群需求的多元產品線，截至 2024 年，旗下知名產品如德國頂級魚油、視易適葉黃素、德國專利苦瓜胜肽、益生菌等，已榮獲 44 項國際金獎殊榮，並擁有 26 項全球研發與配方專利。此外，公司也獲得 SNQ、A.A. Clean Label、IFOS、IPRO 等多項專業認證。