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軟體新兵報到 昕力資明登興櫃

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

數位轉型軟體廠昕力資*（7781）預計23日興櫃掛牌，興櫃認購價為每股8.5元。目前已發行股數為5.73億股，實收資本額為新台幣2.87億元，股票每股面額為新台幣0.5元。

昕力資成立於2005年，為台灣少數100% MIT自製軟體之公司，公司表示，旗下AI及數位轉型產品線已臻成熟，客戶包含國內外知名金融產業，已取得不錯的市占率；2024年底將推出資安防護及永續發展產品線，提供企業各大面向更完整的一站式服務。

昕力資上半年營收達3.22億元，每股淨損0.44元，公司表示，由於持續拓展客戶有成，帶動營收較去年同期成長，虧損主要是近年公司開發自有產品，導致研發費用增加，及實施庫藏股認列一次性費用所致。

展望後市，董事長姚勝富指出，除持續耕耘國內既有客戶外，2025年將加強醫療產業產品拓展力道；越南市場方面，除透過子公司開發自有產品，也新併購越南子公司進軍當地產險市場，複製台灣市場成功經驗。

姚勝富表示，明年隨著自有產品持續增加，加上東南亞業務有所斬獲，營收與獲利將同步向上，較今年雙位數成長。

營收 興櫃

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