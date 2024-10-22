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首檔香水股光速火箭 23日每股51元登興櫃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
光速火箭董事長陳冠愷（中）率領經營團隊總經理李冠霆（右）、財務長蘇志和（左）向投資人報告公司營運成果。圖／光速火箭提供
光速火箭董事長陳冠愷（中）率領經營團隊總經理李冠霆（右）、財務長蘇志和（左）向投資人報告公司營運成果。圖／光速火箭提供

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）將於23日以每股51元登錄興櫃，該公司專注於香氛產品的開發與銷售，成功打造出SHARECO與KLOWER PANDOR兩大香氛品牌；產品涵蓋男女香水、擴香、洗沐用品等多種品項。除了線上通路外，光速火箭也在全台開設20家直營百貨專櫃及門市以及搭配數十個經銷據點。

光速火箭去年營收6.33億元，年減5.5%，公司自結稅後純益1644.2萬元，每股純益1.01元。今年前三季營收4.75億元。光速火箭表示，即使遭逢疫情及公司內部品牌策略調整影響，毛利率仍可達60%以上，體驗行銷也為公司帶來高品牌溢價產品。為進一步提升品牌影響力，公司過去與現在更邀請知名藝人E.SO瘦子、蔡詩芸、韓國人氣女團擔任品牌代言人。

董事長陳冠愷表示，光速火箭採用SPA模式（Speciality Retailer of Private Label Apparel），從市場調研、商品企劃、產品設計到銷售都由公司一手包辦，形成完整的供應價值鏈。除了國內市場外，公司亦透過跨境電商平台，將產品同步銷售至新加坡、⾺來⻄亞、香港、⽇本等國家，積極拓展國際市場。

此外，不僅開發香氛產品，光速火箭也於2024年和服飾品牌YOURKIND以及主打⾼性價比的保健食品品牌HALO MAVIS Beauty進行品牌授權合作，透過策略聯盟的方式擴大市場覆蓋範圍。

相較其他同業，光速火箭優勢在於，從電商起家，非常注重線上社群媒體經營與投放線上廣告，憑藉多年來在電商領域的經驗，光速火箭開發了「一頁商店開店平台」及「火箭快遞物流資訊平台」，這兩個平台以SaaS（軟體即服務）的形式出租給其他需要的電商賣家，為中小型電商提供了完善的開店及物流管理解決方案，成為光速火箭在數位化經營中的另一大競爭優勢。

IPO 營收 跨境電商

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