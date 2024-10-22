松川精密10月下旬登錄興櫃 正式進入資本市場

松川精密預計10月下旬登錄興櫃，正式進入資本市場，22日召開興櫃前法人說明會，展望未來，在新能源產品下游應用，包括電動汽車、儲能、太陽能等市場都持續成長下，公司長期成長趨勢明確。

松川精密1974年成立，發展至今已超過50年，公司總部位於新北樹林，且擁有嘉義、廈門、墨西哥與印度等工廠據點，是台灣唯一具規模的繼電器與接觸器公司，目前資本額約7.26億元，全球員工人數約2,500人。

松川精密在繼電器與接觸器領域以自有品牌行銷世界，與國際知名大廠齊名，為全球重要供應商之一。所謂的繼電器與接觸器是一種電力元件，為電力開關不可或缺的基礎裝置，舉凡電力系統做控制開關多會使用繼電器與接觸器，下游應用包括不斷電系統、汽油車、電動車、充電系統、太陽能逆變器、智慧電網以及各類型的儲能裝置等。

松川精密表示，過去繼電器多是用在家電類產品上，2010年開始，因預期到未來中國大陸同業的進入會讓較沒有技術門檻的家電用繼電器產品陷入殺價競爭，松川精密在既有產品基礎上大力朝向新能源產品發展，除了每年投入資源研發外，也積極與客戶一起開發、爭取相關專案機會。

松川精密強調，經過10多年的發展，除已擁有近兩百個專利，更能提供非標準化、非常規品的解決方案，以其他大廠較不具備的客製化能力滿足全球客戶特殊需求。

松川精密表示，新能源產品包含應用在電動車與各類電動化載具、電能補充的充電系統、太陽能逆變器、儲能系統、智慧電網中的繼電器與接觸器，客戶群廣且都是行業的領導廠商，新能源產品占公司營收比率已超過50%，轉型成果顯著。

為回應客戶對供應鏈韌性的要求，松川精密2019年、2023年先後投資設立嘉義廠及墨西哥廠，讓製造基地布局全球重要區域，2024年由於業績持續成長，該兩廠同步擴增產線。

松川精密2023年度營收54.8億元，稅後淨利3.77億元，每股盈餘6.17元；2024年1~6月營收28.43億元，稅後淨利2.60億元，每股盈餘3.61元，營收獲利持續成長，表現亮眼。

展望未來，松川精密認為，新能源產品下游應用，例如電動汽車、儲能、太陽能等，所處市場都持續成長，公司長期成長趨勢明確，將以不斷創新的經營態度繼續專注於繼電器產業中。