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新股抽起來！這檔11月12日上櫃 抽中有望賺5.7萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
朋億*（6613）旗下小金雞銳澤（7703）預計11月12日掛牌上櫃，23日將辦理競價拍賣，若是抽中，可望賺進57,000元。圖／Ingimage
朋億*（6613）旗下小金雞銳澤（7703）預計11月12日掛牌上櫃，23日將辦理競價拍賣，若是抽中，可望賺進57,000元。圖／Ingimage

朋億*（6613）旗下小金雞銳澤（7703）預計11月12日掛牌上櫃，23日將辦理競價拍賣，10月31日至11月4日啟動公開申購，每股承銷價暫定120元，以22日興櫃收盤價177元計算，若是抽中，可望賺進57,000元，報酬率47.5%。

銳澤競價拍賣將在10月23~25日進行，競標張數2,140張，最低投標價格107.14元，10月29日開標，接著則是辦理公開申購，承銷價暫定120元，11月12日掛牌上櫃。

銳澤2007年成立，以半導體廠氣體二次配管工程業務起家，2021年朋億取得銳澤51%股權，銳澤併入聖暉*（5536）、朋億集團，並且跨入自製設備市場；近年除持續投入研發優化製程生產良率、導入數位化管理提高施工效率及員工培訓效率等，更積極拓展多元產業客戶，包括半導體、電芯、石化、面板及設備材料等領域。

銳澤今年9月合併營收1.99億元，月增20.4%，年增102.5%，為近17個月單月新高，營收成長主要是半導體景氣逐漸回溫，需求增加所帶動，第3季合併營收4.69億元，季增0.6%，年增14.8%，為近五季單季新高。

銳澤總經理周谷樺表示，受記憶體客戶資本支出推遲影響，今年營運表現不如預期成長，但仍將力拚與去年相當，未來將積極擴展主系統業務，並在集團資源支持下積極展開海外布局，推升營運成長。

半導體 營收

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