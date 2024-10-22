快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

東方風能離岸海事工程領頭羊 10月25日登錄興櫃

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東方風能執行長陳柏霖(左)介紹主要大股東宏華營造總經理陳宗邦(右)，該公司為台灣唯一獨立運營的大型離岸海事工程船企業。圖／記者黃淑惠攝
東方風能執行長陳柏霖(左)介紹主要大股東宏華營造總經理陳宗邦(右)，該公司為台灣唯一獨立運營的大型離岸海事工程船企業。圖／記者黃淑惠攝

國內離岸海事工程領導廠商東方風能（7786）將於2024年10月25日登錄興櫃交易，每股參考價95元，由永豐金證券主辦輔導，為綠能環保類增加新兵。

東方風能成立於2019年，專注於離岸海事工程服務，迅速成為台灣與亞洲規模最大的船隊運營商之一，擁有豐富的施工實績和卓越的國際技術團隊，目前股本15.6億元，2023年營收49.34億元，稅後純益9.89億元，每股盈餘 6.96元；2024年前二季營收為31.69億元，稅後純益5.27億元，每股盈餘 3.52元。

東方風能執行長陳柏霖表示，公司以建立長期競爭力和確保永續經營為核心理念，持續投資於先進設備與技術人力，為台灣唯一獨立運營的大型離岸海事工程船企業，並在業界享有良好的聲譽與國際競爭力，為亞太地區首選合作夥伴。

東方風能專精於海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理，特別聚焦於離岸風力發電領域。自成立以來，東方風能積極投資擴大船隊，目前持有各類型船舶共擁有14艘，包括2艘建造中的船隻。船隊涵蓋5艘人員運輸船、4艘大型拖船、1艘重件駁船、1艘大型工程支援船、1艘高階布纜船，另有2艘大型海纜維修及運維住宿船在建造中，持有總船隊造價已超過120億元台幣，多元化的船隊規模使公司具備應對各類海事工程需求的全方位能力。

陳柏霖進一步指出，東方風能由離岸風電市場起步，建立與逐步擴大海上設備與團隊規模，積極培養海事工程專業人材，擁有完整及經驗豐富之海事團隊，並累積全台最多且最大量的離岸風電工程實績，對離案風電產業運作及市場需求判斷熟稔，服務品質已成功獲得客戶之信賴與肯定。持續規劃將船隊與服務部屬至離岸風電或台灣以外市場，降低單一市場收入屬性之風險，在2023年底亦成功得標承攬國內中華電信台澎金馬四號通信海纜建置工程，在海外市場布局上已與韓國LS集團下的LSMS公司簽屬針對韓國離岸風電市場的共同投資合作，並同時與多個海外市場合作夥伴交流中。

東方風能預計提高運維期業務占比，保障公司長期經營金流，於風險可控範圍下，將提升專案團隊規模，承攬更多中大型統包業務，建立專案團隊與工程施作實績，並提供更多元的解決方案予客戶，中期目標為多元利用自有船舶並強化專案工程能力，提高公司商業價值，藉此增加公司之營收與獲利。

東方風能離岸海事工程領頭羊立足台灣放眼世界。圖／記者黃淑惠攝
東方風能離岸海事工程領頭羊立足台灣放眼世界。圖／記者黃淑惠攝
東方風能執行長陳柏霖表示，東方風能專精於海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理，特別聚焦於離岸風力發電領域。圖／記者黃淑惠攝
東方風能執行長陳柏霖表示，東方風能專精於海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理，特別聚焦於離岸風力發電領域。圖／記者黃淑惠攝

綠能 離岸風電

延伸閱讀

阿公店溪水岸營造2期工程完工 3期已展開設計

新北一個工程辦兩次開幕典禮 民代批浪費公帑

石碇交流道頻回堵 匝道前道路拓寬為三線道舒緩車流

高科大車辨常故障…總務長兄勾結弟公司包工程 起訴求重刑

相關新聞

新股抽起來！這檔11月12日上櫃 抽中有望賺5.7萬元

朋億*（6613）旗下小金雞銳澤（7703）預計11月12日掛牌上櫃，23日將辦理競價拍賣，10月31日至11月4日啟動...

首檔香水股光速火箭 23日每股51元登興櫃

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）將於23日以每股51元登錄興櫃，該公司專注於香氛產品的開發與銷售，成功打造出...

IPO生變？TGI FRIDAYS總部驚傳破產 台代理商宣布延後興櫃計畫

台灣TGI FRIDAYS代理商開展餐飲集團（7789）22日表示，公司原已於今年10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及...

東方風能離岸海事工程領頭羊 10月25日登錄興櫃

國內離岸海事工程領導廠商東方風能（7786）將於2024年10月25日登錄興櫃交易，每股參考價95元，由永豐金證券主辦輔...

逾160萬股民拚手氣 星宇新股中籤率2.48%

星宇航空（2646）將於25日掛牌上市，吸引逾172.19萬人參加新股抽籤紀錄，創下台股新高紀錄。據證交所昨（21）日最...

虎門揪大咖 強攻矽光子

軟體解決方案服務商虎門科技（6791）看準矽光子商機，兩年前已開始布局相關解決方案，並攜手鴻海、工研院、中科院等重量級產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。