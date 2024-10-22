東方風能離岸海事工程領頭羊 10月25日登錄興櫃

國內離岸海事工程領導廠商東方風能（7786）將於2024年10月25日登錄興櫃交易，每股參考價95元，由永豐金證券主辦輔導，為綠能環保類增加新兵。

東方風能成立於2019年，專注於離岸海事工程服務，迅速成為台灣與亞洲規模最大的船隊運營商之一，擁有豐富的施工實績和卓越的國際技術團隊，目前股本15.6億元，2023年營收49.34億元，稅後純益9.89億元，每股盈餘 6.96元；2024年前二季營收為31.69億元，稅後純益5.27億元，每股盈餘 3.52元。

東方風能執行長陳柏霖表示，公司以建立長期競爭力和確保永續經營為核心理念，持續投資於先進設備與技術人力，為台灣唯一獨立運營的大型離岸海事工程船企業，並在業界享有良好的聲譽與國際競爭力，為亞太地區首選合作夥伴。

東方風能專精於海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理，特別聚焦於離岸風力發電領域。自成立以來，東方風能積極投資擴大船隊，目前持有各類型船舶共擁有14艘，包括2艘建造中的船隻。船隊涵蓋5艘人員運輸船、4艘大型拖船、1艘重件駁船、1艘大型工程支援船、1艘高階布纜船，另有2艘大型海纜維修及運維住宿船在建造中，持有總船隊造價已超過120億元台幣，多元化的船隊規模使公司具備應對各類海事工程需求的全方位能力。

陳柏霖進一步指出，東方風能由離岸風電市場起步，建立與逐步擴大海上設備與團隊規模，積極培養海事工程專業人材，擁有完整及經驗豐富之海事團隊，並累積全台最多且最大量的離岸風電工程實績，對離案風電產業運作及市場需求判斷熟稔，服務品質已成功獲得客戶之信賴與肯定。持續規劃將船隊與服務部屬至離岸風電或台灣以外市場，降低單一市場收入屬性之風險，在2023年底亦成功得標承攬國內中華電信台澎金馬四號通信海纜建置工程，在海外市場布局上已與韓國LS集團下的LSMS公司簽屬針對韓國離岸風電市場的共同投資合作，並同時與多個海外市場合作夥伴交流中。