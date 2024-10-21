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逾160萬股民拚手氣 星宇新股中籤率2.48%

經濟日報／ 記者蔡靜紋黃淑惠／台北報導
星宇航空董事長張國煒。聯合報資料照片
星宇航空董事長張國煒。聯合報資料照片

星宇航空（2646）將於25日掛牌上市，吸引逾172.19萬人參加新股抽籤紀錄，創下台股新高紀錄。據證交所昨（21）日最新資料，剔除不合格申購筆數後，共計有160萬7,558位股民可角逐抽籤，中籤率小幅提高至2.48%。以昨天收盤價31.2元推算，一次申購兩張，抽中者有機會逾2萬元獲利入袋。

星宇航空初次上市股票承銷案由第一金證券擔任主辦承銷商，參與抽籤人數創台股史上首次突破百萬案例，以公開申購手續費推算，將為券商帶來高達3,443.87萬元手續費收挹注。

星宇航空本次轉上市每股承銷價20元，累計10月15~17日參與申購筆數達172萬1,939筆，中籤率2.32%，但實際中籤率有待剔除不合格申購筆數，21日證交所公布合格抽籤筆數為160萬7,558筆，中籤率升至2.48%。

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