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富強鑫寧波新廠啟用

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導

富強鑫（6603）寧波杭州灣新廠正式啟用，董事長王伯壎表示，寧波杭州灣新廠正式啟用，象徵富強鑫迎來新的發展，除了引入先進智慧製造技術外，將有機會承接更多大大小小的設備訂單，目標成為全球前十大塑膠射出機台的重要供應商。

富強鑫19日為杭州灣新廠舉辦啟用儀式，該公司昨（21）日發布新聞稿指出，該廠面積占地100畝，總建築面積97,800平方米，在產能規劃與設計上，以大型、超大型射出機台為主要生產基地，預期每年將可生產約2,000台特種射出機，整體產能規模相較其他廠區，放大兩倍，年產值將達人民幣6億到12億元（約新台幣27億到45億元間）。

富強鑫進一步表示，公司多年來致力於打造符合可持續發展的工廠，因此，杭州灣新廠的規劃布局充分融入了ESG（環境、社會與公司治理）的核心理念，採用可再生能源、智能節能設備以及廢棄物減量技術，如建置太陽能板及雨水回收系統，力求實現碳排放的有效控制。

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