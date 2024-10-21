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虎門揪大咖 強攻矽光子

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
虎門科技總經理楊涪嵐。 記者陳正興／攝影
虎門科技總經理楊涪嵐。 記者陳正興／攝影

軟體解決方案服務商虎門科技（6791）看準矽光子商機，兩年前已開始布局相關解決方案，並攜手鴻海、工研院、中科院等重量級產研業大咖合作，目標明年開始有營收貢獻，隨著矽光子需求起飛，虎門營運也將受惠。

虎門表示，矽光子相關布局都已到位，「我們已經準備好了」，只待客戶需要，就能從模擬端協助。由於矽光子晶片設計所需時間長、成本高昂，該公司從擅長的工程模擬角色出發，從設計端協助優化，將能為客戶提升生產良率，縮短產品上市時程。

據了解，虎門目前已就矽光子模擬相關技術，與包括工研院、中科院及鴻海等進行技術交流與研討，積極投入相關研發，盼能在客戶需求起飛之際，卡位矽光子商機。

虎門積極掌握新技術商機，在AI應用方面也早就投入布局。虎門總經理楊涪嵐表示，AI需求很夯，虎門的軟體供應原廠紛紛推出AI軟體，但其實在原廠AI軟體還未問世前，虎門就投入開發機器學習軟體，起心動念主要來自客戶使用電腦輔助工程（CAE）產品後的需求回饋，希望能協助他們智慧建模。

楊涪嵐表示，在AI趨勢帶動下，各產業開始進行產品升級或開發新一代產品，許多企業發現，花錢投入AI應用，短時間內就可以看到成效，讓企業對於投資AI所帶來的回報愈來愈有感，就願意花錢投入，AI需求前景可期。

AI 布局 軟體

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