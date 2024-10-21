生醫股IPO潮！這一檔去年大賺一個股本

不少生技股趕在2024年掛牌，掀起IPO熱潮，從興櫃、上櫃到上市皆將增添不少新兵，且涵蓋新藥、保健、不孕、長照相關，可說是百花齊放。其中，知名保健品牌大研生醫登錄興櫃每股認購價68元，公司去年營收突破10億元大關，公司自結去年營收11.9億元，年增34.6%，稅後純益1.6億元，每股純益10.32元，預計要在10月28日登錄興櫃。

本波生技股新兵包括主攻男性不孕症的邦睿（6955）預計在創新板上市，聚焦眼藥的全福生技（6885）亦已通過上市申請案。長照事業的青松健康（6931）則已送件申請股票上市。浩宇生醫（6872）、威力德生醫（7713）是已遞件申請上櫃，另，知名保健品品牌大研生醫（7780）預計10月28日登錄興櫃，新藥股奧孟亞（7776）也將在10月25日成為興櫃生技股的一員。

邦睿主要營收來源為生物檢測儀器及醫療耗材，為全球生殖醫療產業提供完整的男性不孕症整體解決方案。藉由不斷創新生殖醫療領域所需的檢測產品，來簡化及標準化繁瑣的醫檢程序。全系列產品包含精子品質分析檢測儀（X1PRO）搭配專用的精子檢測試片（CS1）可進行AI演算後產出精子常規檢測數據，並以自有品牌行銷全球。

威力德生醫股主要從事體外診斷用的醫療器材、精準醫療等預防醫學市場相關發展，目前主要代理經銷羅氏（Roche）醫療診斷的相關設備醫材和售後服務，並同時將服務延伸至下游客戶，提供數位資訊平台予全台醫檢所及醫療院所。由子公司優品生醫資訊團隊搭配下游醫檢所及醫療院所之資訊服務需求，開發醫療資訊服務平台與App，提供專業數位醫療的資訊服務。

大研生醫主要從事保健食品研發、銷售及品牌經營，目前所販售的產品有魚油、葉黃素、瑪卡、苦瓜胜肽肉桂膠囊等，截至今年8月底大研已有30項產品進行銷售。大研也計畫再研發精進現有產品，除現有品牌外，將再新增平價澳洲品牌及日本當地品牌，提供不同族群客戶購買，以投入不同類型及不同地區市場等方式，擴大市場占有率，達到最佳經濟效益。