虎門9月營收創今年單月新高 年增近二成

虎門（6791）今日公告9月營收6586萬元，年增18.08%，不僅繼續創歷年同期新高，也創下今年單月新高；累計今年前九月營收4.86億元，成長14.39%。

虎門持續拓展多元產品線，提高公司在CAE市場滲透率，疊加效果日漸擴大，反映在虎門的營收表現，今年以來每月營收均創同期新高，且連續21個月年增表現，營收穩定走高。

AI應用帶動製造業研發產品升級或開發新一代產品，CAE軟硬體解決方案需求成長的速度加快，9月營收創今年新高，主要來自半導體客戶完成驗收，以及無線通訊、伺服器、車用顯示器、電子零組件、法人研發單位等。配合客戶年度決算，第4季為採購驗收的傳統旺季，今年營收逐季走高可期。

虎門近年持續擴增CAE軟體，並增加多項軟硬體整合解決方案，滿足客戶不同應用的需求，新業務在積極推廣之後，已陸續對營收產生穩定貢獻，成為公司業績成長新動力。今年以來，在製造業升級轉型智慧生產趨勢下，工業4.0解決方案接單大幅成長，基期仍低的工業4.0業務仍有相當大的成長空間；同樣地，今年CPC業務增加新產品線SAP S/4HANA Cloud，預期也是未來的一大成長動能。