邁科營收／9月1.83億元維持高檔 前三季創歷年同期新高

邁科（6831）公布9月合併營收為新台幣1.83億元，YOY 12.35%，營運維持高檔，主因AI伺服器散熱需求強勁，持續貢獻營收；此外，網通、汽車散熱產品線出貨量也維持穩定水準，公司截至今年前九個月營收已達新台幣14.78億元，不僅年增22.15%，更創下歷年同期新高，營運表現亮眼。

近兩年生成式AI需求大增，AI伺服器成為資料中心的核心硬體設備。AI伺服器和一般伺服器的差異在於晶片的組成，一般伺服器主要的算力來自於中央處理器（CPU），而AI伺服器除了CPU之外，又增加了圖型處理器（GPU）或專用的AI加速器，用來支援AI的任務執行，這也使得伺服器在進行複雜運算時功耗極高，相比普通伺服器的CPU密集型任務會產生更多的熱量。一般來說，AI伺服器的功耗比普通伺服器高出2到5倍以上，因此散熱需求也成比例增加。

根據資策會產業情報研究所（MIC）指出，2023年AI伺服器產值已達全球伺服器過半的總產值，而臺灣廠商在AI伺服器的生產組裝代工已占全球九成，隨著AI伺服器市場的持續成長，預估從2024年到2027年，全球AI伺服器的出貨量將從194.2萬台增加到320.6萬台，年複合成長率高達24.7%，AI伺服器市場快速成長將有利臺灣伺服器相關零組件廠出貨動能提升。

近日科技大廠鴻海指出，輝達（NVIDIA）GB200伺服器所使用的GB200將在今年11月開始量產，12月出貨。GB200是由兩顆B200 Blackwell GPU及一顆Grace CPU組成的超級晶片，因為GB200有強大的算力，因而需要效果較佳的的液冷散熱，鑒於全球四大雲端服務供應商廠對於高階GB200伺服器需求殷切，研調機構POLARIS預期，伺服器液冷散熱產值將由2021年的18.1億美元增加至2030年的125.5億美元，年複合成長率達24%，成長動能強勁，將帶動散熱元件廠商同步成長。

邁科今年因AI伺服器明顯成長，帶動公司營運不斷向上，公司因應訂單增加，已加開夜班，目前公司產能依然充足。邁科在高階氣冷的3D VC（Vapor Chamber）預計今年小批量試產後，明年可進入量產，在液冷方案也已送樣，明年可望加入量產行列。另外，邁科與英特爾共同合作研發的超流體液冷產品，也由於有國際大廠的加持，未來邁科在產品推廣上可望事半功倍，將在液冷市場中取得先機，占得一席之地。