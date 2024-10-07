鈊象營收／9月15.82億元 創歷史同期新高

遊戲股王鈊象（3293）7日公告9月營收15.82億元，月減1.2%、年增31%，單月營收雖未再次突破16億元大關，但仍創歷史同期新高佳績，整體業績表現持穩。

鈊象累計今年前三季營收134.5億元，年增29.5%，創歷史新高。法人分析，由於9月工作天較少8月少一天，很可能是造成鈊象單月營收無法連續16億元的原因，但整體業績仍維持在高檔水準，預料第4季業績表現有望優於第3季。

鈊象董事長李柯柱曾於法說會指出，目前公司正在積極申請英國線上博奕執照，預估明年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

針對海外市場布局，李柯柱指出，公司近期已陸續獲得瑞典與希臘的線上博奕執照，正在強化歐洲整體市場線上博奕布局，目前則正在積極申請英國線上博奕執照，估計明年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博奕市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

根據英國政府統計，2009年時，英國線上博奕市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年則大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機相當龐大。

展望未來，李柯柱強調，今年同樣是公司豐收的一年，全年成長力道將是雙位數增長，而明年在各個海外市場持續開花結果下，同樣有信心持續繳出亮眼的成績單。