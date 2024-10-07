能率亞洲下周登錄興櫃 聚焦AI市場商機

能率亞洲 (7777) 於今日舉辦興櫃前法人說明會，成為台灣第二家永續型創業投資公司進入資本市場，同時也是第一家聚焦於AI、機器人及半導體等高科技產業的專業創投公司，預計在下周三(10/15)於興櫃市場掛牌。隨著AI時代的來臨，能率亞洲恰逢其時的轉型為永續型創投公司，在原先既有的半導體、航太、新能源車、生技醫材及傳統產業的投資領域中，由AI及機器人為核心，結合能率亞洲過去已有的亮眼經營績效基礎，打造AI投資產業圈，協助企業轉型，共同迎接AI時代。

能率亞洲以創新實踐、產業轉型領航者為使命，成立至今累積投資逾46家公司，近7成公司成功進入資本市場，著名案例包含星宇航空（2646）、復盛應用科技（6670）、上品綜合工業（4770）、汎銓科技（6830）、及亨泰光學（6747）等等。

能率亞洲除了提供對被投資公司的資金挹注外，更大的價值是引介上下游業務夥伴、促成被投資公司異業合作及海外拓展的機會，扶植被投資事業營運成長，具體成果有：協助上品綜合工業跨入長春石化供應鏈；協助亨泰光學布局 AI 近視防控平台；協助橘焱胡同取得日本高端餐飲品牌授權。能率亞洲另一個優勢是藉助主要股東能率集團在日本商務交流逾60年的深厚經驗，成功鏈結日本優質企業來台投資發展，具體成果有：協助能率集團共同併購日本汽車零件廠第一化成株式會社，並以第一化成控股(IKKA-KY:2250)來台掛牌，創下日本企業在台上市首例，也藉由第一化成平台，進而帶動其他台灣公司進入日本汽車供應鏈的機會。

在AI及機器人發展的趨勢下，能率亞洲近期與雲端服務商緯謙科技策略合作，該公司為微軟Azure國內主要合作夥伴，擁有緯創及中華電信的資源支持，在金融、醫療及5G通訊領域，提供多元雲端服務。未來能率亞洲希望能藉此策略合作，協助各種領域的被投資公司能成功的邁向數位轉型的目標。

另外，能率亞洲也參與投資日本動漫及IP開發公司-智寶國際，該公司除了擁有文策院及台灣大哥大之資源外，今年也與聯發科合作開發AI創作技術，有效解決影視創作業動漫開發人力短缺之問題。同時，能率亞洲目前評估多家日本與美國AI及機器人相關公司，除了投資以外，並計劃引薦給台灣多家AI及機器人相關公司開展更多營運及投資上合作機會。也因此能率亞洲也積極規劃佈局美國及日本海外辦事處，希望能更貼近技術來源重心，發掘新興案源，更快速的掌握產業脈動。

截至今年9月，能率亞洲帳上投資總金額達12.58億。其中最大投資部位為星宇航空，在投資組合占比約10%，星宇航空預計10月25日掛牌上市，除了看好星宇航空會對能率亞洲帶來成功的投資績效外，近期規劃IPO的案件包括華勝-KY、傑生工業、J-star(海外掛牌)等等，其他投資案件如長廣、金聯成、皇家可口、捷博、慧誠、智寶國際…等等也陸續有進入資本市場時程的計畫。

展望未來，能率亞洲除持續推動既有投資標的進入資本市場外，也將持續加深日本、美國投資團隊之佈建，以成為國內新創產業之重要領航者，為國內產業發展與股東報酬創造最大之價值。